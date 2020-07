Ne jetez pas vos masques chirurgicaux dans les poubelles ou les bacs jaunes

Le directeur du centre de tri Atriom à Mornac en Charente a fait un test : il a demandé à un agent de retirer des tapis tous les masques chirurgicaux qui passaient. Résultat : "on a rempli une poubelle de 240 litres en une journée, ça fait quand même un bon volume : deux mille à 3 000 masques tous les jours-" estime François Philippi le directeur de Calitom. A La Rochelle, le responsable du service déchet de l'agglomération dont dépend Altriane, le centre de tri de SainteSoule est encore plus précis : "il passe entre 5 et 10 masques chirurgicaux par minute".

Après un tri mécanique, il y a un affinage manuel dans le traitement des sacs jaunes - Calitom

Or les masques chirurgicaux ne se recyclent pas . Ils sont composés de papier, de plastique, d'élastique et même parfois de métal au dessus du nez. Les masques, comme les gants en latex ou les mouchoirs doivent être placés dans un sac, et jetés dans les poubelles ou sacs noirs pour être incinérés ou enfouis. "Dans ce circuit, il n'y a aucune intervention humaine" explique François Philippi, le directeur de Calitom. Une fois les sacs collectés par les bennes dans les rues, ils arrivent dans des centre de traitement des déchets entièrement automatisés. Ce n'est pas le cas dans les centre de tri des déchets recyclables. "On a un tri mécanique pour séparer les différentes manières, mais il y a un affinage manuel" explique François Philippi le directeur de Calitom, c'est le cas aussi au centre Altriane de l'agglomération de la Rochelle.

La présence des masques est anxiogène pour les agents du tri

A Mornac en Charente une quinzaine d'agent enlève à la main les objets qui ne se recyclent pas. Les erreurs de tri représentent 13% des déchets. Quand ils découvrent un masque chirurgical, les agents s'inquiètent. A priori le risque de transmission du Covid est mince "la durée de vie du virus est faible" reconnait François Philippi, mais les masques sont anxiogènes confirme Franck Bauchet, le chef du service déchet de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

Certains ne se posent pas de question et jetent les masques dans la première poubelle venue" - François Philippi, directeur de Calitom

Si des masques chirurgicaux sont jetés dans les poubelles jaunes, c'est sans doute "par méconnaissance" pour François Philippi de Calitom. "Ils se disent sans doute que parce qu'il y a du papier, ils peuvent les mettre au recyclage". Mais il y a aussi selon lui, de l'incivisme : "certains ne se posent pas la question, et le jetent dans la première poubelle venue sans se poser la question du traitement de ce déchet". Il remarque qu'on retrouve aussi des masques par terre dans la rue, ou sur la plage : "ça c'est de la bêtise de personnes qui pensent à eux mais pas à l'environnement ni aux autres".