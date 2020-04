Les centres de tri ont remarqué depuis quelques jours la présence importante de masques chirurgicaux et de matériel médical dans les poubelles. Ce n'est pas normal rappelle la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche (Draga)

Ne jetez pas vos masques et vos gants n'importe où alertent les communes du Sud Ardèche

Il ne faut pas jeter n'importe où vos masques usagés ! La communauté de communes Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche (Draga) a été alertée par les centres de tri ce mercredi 1er avril. Leurs agents voient de plus en plus de masques usagés et de matériel médical sur les chaînes de tri. Ces déchets n'ont rien à faire là, rappelle la Draga.

Il faut donc bien faire attention au bac dans lequel vous les jetez. Ces déchets doivent être déposés dans les containers pour les ordures ménagères, stockés dans un sac fermé.

Sans ces précautions, les agents des lignes de tri sont plus exposés au risque de contamination. S'ils tombent malades, les centres de traitement des déchets pourraient ne plus assurer les collectes.