Ne jetez plus votre pain rassis : on a testé l'atelier cuisine anti-gaspi, du défi alimentation

Les produits utilisés lors de l'atelier sont des restes, et des produits invendus ayant dépassé la date limite de consommation recommandée

Que faire du pain rassis qui finit à la poubelle ? De nos fruits et légumes abimés et de leurs épluchures ? En Indre-et-Loire ce samedi, à Braye-sur-Maulne, se tenait l'atelier cuisine anti-gaspi dans le cadre de la 6ème édition du Défi Alimentation , organisé par la fédération Familles Rurales . L'objectif est d'apprendre à bien manger, tout en respectant l'environnement et son budget !

L'équivalent de 100 euros de nourriture jeté chaque année par un foyer français

"L'idée c'est aussi d'apprendre à faire ses courses autrement, à consommer différemment, à ne pas se baser que sur la date de péremption, mais aussi à réfléchir par soi-même à ce qui est consommable ou pas", explique l'animatrice de cette atelier, Anaïs Moreau de la fédération Familles Rurales Indre-et-Loire.

Car ce petit gaspillage quotidien, accumulé sur l'année, impacte notre budget et notre environnement. En moyenne, un français jette 30 kg d’aliments consommables par an, dont 7 kg encore emballés. Soit entre 100 et 160e chaque année de coût pour un foyer.

Des chiffres aberrants, selon Anaïs Moreau : "c'est une moyenne, certains gaspillent moins, d'autres beaucoup plus ! Sur notre porte-monnaie c'est une hérésie, c'est de l'argent qui pourrait permettre de faire autre chose, d'acheter des produits de meilleure qualité".

L'animatrice ajoute que du côté environnemental, il faut l'équivalent d'une baignoire d'eau pour produire une baguette de A à Z : "c*'est aberrent de jeter du pain, alors que l'on peut trouver des recettes avec du pain rassis, voir du pain très dur !"*.

PHOTOS - Un atelier anti-gaspi... Et gourmand !

Pour changer du pain perdu, vous serez surpris d'apprendre tout ce que l'on peut cuisiner avec des choses que l'on a l'habitude de jeter !

La recette du "gâteau de pain aux restes" composé de courge, vert de poireaux et fromage, qui a séduit le groupe ! © Radio France - Sophie Allemand

Anaïs l'animatrice coupe le gâteau de pain aux restes © Radio France - Sophie Allemand

La préparation du pesto de fanes de radis © Radio France - Sophie Allemand

Les pelures de pommes et trognons infusés, pour faire une boisson à la pomme et aux épices © Radio France - Sophie Allemand

En France, on gaspille 10 millions de tonnes d'aliments chaque année dans l'ensemble de notre circuit d'approvisionnement, selon l'Ademe .

Informations pratiques

Au total, il y a huit rendez-vous organisés cette année en Indre-et-Loire, dans le cadre du "Défi Alimentation" jusqu'en juillet, comme une visite de ferme, ou la "cuisine bas carbone".

Retrouvez la page Facebook du défit alimentation en Indre-et-Loire, en cliquant ici.