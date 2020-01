Ne laisser pas passer les petits papiers et déchets plastiques, ils encombrent l'océan

Une grande collecte de déchets et organisée samedi 25 janvier à Bordeaux Bastide, où chacun et chacune se mobilise dans une action de consomm'acteurs et actrices. Un ramassage organisé par trois entités girondines : Surfrider gironde, Boxeaty, et Cleantogether.

Bordeaux, France

Régulièrement des actions sont menées pour "réveiller" le consommateur face à la pollution marine, changer ses habitudes de vie quotidienne est un long labeur, tant certains automatismes sont en place. De l'utilisation d'objets consommés dans la vie quotidienne jusqu'à son accoutumance à la cigarette, pour prendre l'exemple d'un vrai fléau pour la planète : le mégot de cigarette. Petit déchet, énorme impact environnemental Aujourd'hui, 1/3 des mégots finissent incinérés ou enfouis quand ils sont jetés à la poubelle. Les 2/3 restants sont jetés au sol et finissent en fin de parcours dans les cours d'eau. Avec plus de 4 000 substances toxiques, le mégot de cigarette est le troisième déchet le plus mortel dans nos mers et océans.

Mégots polluants

Ce grand ramassage à Bordeaux Bastide est programmé samedi 25 janvier à partir de 14 heures, place Stalingrad. Cette union pour une action entre trois entités girondines très actives : Surfrider face à la pollution marine, Cleantogether qui lutte contre les décharges sauvages et Boxeaty contre les déchets quotidiens des restaurateurs, entre autres le plastique. Pour participer au ramassage de samedi 25 janvier, il faut s'inscrire obligatoirement sur initiativesocéanes, des gants et des sacs réutilisables ou des bocaux sont prêtés mais vous pouvez aussi les emporter depuis votre domicile, prévoyez votre pique nique zéro déchets pour terminer la matinée autour de jeux et de quizz à Bordeaux Darwin.

Pourquoi autant de déchets sur les bords de la Garonne malgré l'installation des poubelles, Elise Fillete de Boxeaty et Vanessa Balci de Surfrider gironde vous donnent un début d'explication, et rappellent leurs motivations à organiser cette collecte Copier

Autres nettoyages : Le 16 février à 13h à Bordeaux plage, collecte pédagogique le 21 février à 10h30 plage d'Arcachon, jeudi 27 février nettoyage de plage à Lacanau à 10h30, et le 17 mars sur la plage de Lège Cap Ferret 11h.