"Ne pas s'approcher du phoque", sur la Côte de Nacre, ces communes appellent à la prudence des promeneurs

Un phoque gris se balade sur les plages de la Côte de Nacre ! Il se fait remarquer depuis quasiment un mois. Il est visible, selon ses déplacements, sur les plages Lion-sur-Mer, Colleville-Montgomery, ou encore Ouistreham. Vous l'avez même peut-être déjà vu se reposer sur le sable à marée haute avec ses 200 kg et sa taille de 2,50 m.

Le mammifère impressionne et intrigue les promeneurs. Mais ce phoque âgé a besoin de calme pour se reposer, alors les différentes collectivités prennent les devants et sensibilisent le grand public comme à Colleville-Montgomery où des affiches sont installées.

Affiche de sensibilisation, à Colleville-Montgomery. © Radio France - Louis Fontaine

Les risques

Si vous voyez ce phoque gris sur le sable, il ne faut pas l'approcher à moins de 50m, sinon, vous pouvez vous mettre en danger ou bien mettre l'animal lui-même en danger, explique Mélissande Gaultier, membre du Groupe mammalogique normand : "En l'approchant, vous allez lui créer un stress, pour lui, on reste un prédateur, une menace. Il va avoir tendance à vouloir retourner à l'eau, à nous échapper et donc il va repartir en mer, assez fatigué. Il y a aussi un risque de se faire mordre, de se faire bousculer par le phoque si jamais on s'en approche et que lui n'est pas d'accord, même si c'est une espèce qui n'attaque pas".

Sur le poste de secours, des conseils pour préserver ce mammifère marin. © Radio France - Louis Fontaine

Respectez la distance de sécurité

Le maire Frédéric Loinard se retrouve, parfois, à faire la police en bord de mer pour prévenir les curieux. Il en appelle à la plus grande prudence des locaux et des touristes, surtout avant le début de cette période de vacances scolaires : "C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avant-hier, je me suis déplacé pour faire respecter les distances à un groupe de randonneurs, à 10 mètres du phoque, pour faire des photos, voire des selfies. On marche sur la tête. Laissez-le tranquille, je dis ça parce qu'on ne peut pas faire mettre de la balise sur chaque sortie de plage. On va mettre des panneaux comme l'a fait Ouistreham, c'est du bon sens".

