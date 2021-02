"On ne peut plus tolérer les bateaux de croisière, ces monstres des mers, à Marseille" lance Sébastien Barles

Le projet de loi climat est présenté en conseil des ministres ce mercredi. Un texte issu de la convention citoyenne composée de 150 Français tirés au sort. L'objectif est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Critiqué par les associations et les ONG qui accusent le gouvernent de ne pas aller assez loin. L'élu à la transition écologique de Marseille, Sébastien Barles se dit également déçu.

Le compte n'y est pas. L'ambition de la loi n'est pas suffisante. La méthode de cette loi est uniquement incitative. Elle ne répond à ce besoin de rupture fondamentale - Sébastien Barles

le texte reprend six grands thèmes : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Avec concrètement la fin de la location des passoires thermiques en 2028, interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, interdiction des vols domestiques s'il existe une alternative en train en moins de 2h30.

Marseille déclare l'état d'urgence climatique

En conseil municipal ce lundi la Ville de Marseille a déclaré l'état d'urgence climatique. Cela veut dire qu'elle décide de prendre en compte la question du climat dans toutes ses décisions et ses projets et de placer ses politiques et son action sous l’égide des Objectifs de Développement Durable adoptés en 2015 par les Nations Unies. Plus concrètement Sébastien Barles espère des changements rapidement :"dès que nous ferons des rénovations, des logements des écoles nous ferons en sorte qu'il n'y ait plus de passoires thermiques. Nous ferons des logements efficaces face au défi climatique".

Les bateaux de croisière dans le viseur

La politique environnementale passe aussi par une autre façon de faire du tourisme. Le maire Benoit Payan a parlé il y a peu de temps à propos des bateaux de croisière de "poubelles des mers qui viennent déverser des tonnes d’oxyde d’azote sur les marseillais". Sébastien Barles estime qu'il faut aujourd'hui inventer une autre façon de faire du tourisme à Marseille. On ne peut plus tolérer ces monstres des mers qui ont essentiellement des effets négatifs sur le territoire et très peu d'effets positifs avec cette pollution générée qui est considérable. Il faut inventer une nouvelle forme de tourisme en valorisant tous nos atouts (des promenades urbaines, on pourrait valoriser nos spots de plongée en été).