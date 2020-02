"On ne s'attendait pas à voir des prairies" : les touristes déconcertés par le manque de neige dans les Vosges

De l'herbe, et quasiment que de l'herbe recouvre la petite Mauselaine, à Gérardmer dans les Vosges. L'image est frappante pour Céline, venue avec sa famille de l'Aube. "Avant d'arriver, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais entre pas beaucoup de neige et voir des prairies : il y a un souci."

"Cela m'inquiète pour les prochaines années " Judith, touriste mosellane.

Céline qui est loin d'être la seule à être choquée par ce paysage printanier. "Cela fait sept ans qu'on vient skier ici : on n'a jamais vu cela. Cela m'inquiète pour les prochaines années", s'alarme Judith, une Mosellane. En plus de l'inquiétude, bien des touristes font part de leur déception. "C'est que de la boue, la neige ne tient pas du tout", regrette ce jeune skieur.

à lire aussi Vosges : polémique autour du transport de neige par camion dans les stations de ski

Du coup, les vacanciers s'adaptent. Georges, par exemple, qui a parcouru 400 kilomètres depuis l'Oise, a laissé ses skis au chalet et a sorti la luge. "J'ai emmené mon petit-fils, on va monter en haut pour voir si on peut faire un peu de luge. Je crois que je suis un peu déçu, mais en tout cas c'est la première fois que je viens, et je trouve que les Vosges, c'est très beau !"

Visiter la région

D'autres en profitent pour visiter la région, flâner autour du lac de Gérardmer ou encore faire de la randonnée. En tout cas, cela ne dissuadera pas Valérie de revenir avec sa famille l'année prochaine dans les Vosges. "Bien sûr qu'on sera là ! Avec ou sans neige !"