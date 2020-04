Ils passent certes moins souvent, mais les éboueurs continuent à ramasser les poubelles. Tours-Métropole maintient un ramassage des ordures. Pour l'heure, les déchets verts ne sont plus ramassés.

"On ne se connait pas, mais je voulais vous dire merci" : l'un des messages aux éboueurs de Tours-Métropole

Ils font partis d'un service essentiel. Les éboueurs de la Métropole de Tours poursuivent leur mission pendant le confinement. Les collectes ont été adaptées, en fonction des effectifs. Les bacs bleus sont ramassés une fois par semaine, les bacs jaunes une fois tous les quinze jours, suivant les secteurs. Pour l'heure, la collecte des déchets verts (le bac vert) n'est pas à l'ordre du jour, même si la réflexion existe au sein de Tours-Métropole.

Adaptation pour la semaine de Pâques

Pour cause de lundi de Pâques, la collecte ne sera pas assurée ce lundi 11 avril. Par conséquent, et comme à chaque jour férié, les collectes sont décalées d'une journée. En clair, la collecte prévue le lundi aura lieu le mardi 12, celle du mardi aura lieu le mercredi, et ainsi de suite jusqu'au samedi.

Vous êtes aussi nos héros

Au même titre que les soignants, dans une moindre mesure, les éboueurs de l'agglomération Tourangelle ont droit à des remerciements, que ce soit sur les réseaux sociaux et même sur les poubelles par des petits mots. "Merci", "courage à eux", "nous sommes de tout cœur avec eux", "bravo et merci pour votre courage", "gratitude", "courage aux agents émérites", "on apprécie votre dévouement, vous êtes aussi nos héros".

Quelques messages parmi tant d'autres reçus par le service propreté de Tours-Métropole sur son compte Facebook - @Tours-Métropole

Tours Métropole précise que des mesures sanitaires ont été mises en place pour les agents : "dotation de gel hydro-alcoolique, de gants, d’équipements de protection individuels supplémentaires (types combinaisons jetables), pour les agents exerçant leurs missions sur le terrain (collecte, propreté urbaine, eau, voirie…)".