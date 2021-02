La vague de froid arrive doucement mais sûrement en Savoie et Haute-Savoie. Dans les deux départements placés en vigilance orange par Météo France, elle s'accompagnera vendredi de chutes de neige jusqu'en plaine.

Neige en plaine et retour du froid, Savoie et Haute-Savoie en vigilance orange

Savoie et Haute-Savoie rejoignent la liste des départements coloriés en orange par Météo France. Les deux départements sont placés en vigilance orange neige et verglas. Des chutes de neige sont annoncées en plaine pendant la journée de vendredi, jusqu'à 15 centimètres localement.

Il s'agira le plus souvent d'une neige mouillée, donc lourde et collante, qui peut entraîner la chute de fils électriques ou de végétaux sur les chaussées.

Températures négatives

Contrairement à d'autres départements de l'Est de la France, la vigilance grand froid n'est pas déclenchée en Savoie et Haute-Savoie, mais le mercure va en prendre un coup tout de même. "Les températures seront négatives en plaine vendredi en début de matinée, généralement comprises entre -4°C et 0°C" précise Météo France.

Le retour d'un temps sec est prévu dans la nuit de vendredi à samedi, mais les températures resteront froides, avec des minimales comprises entre -6°C et -1°C en plaine samedi matin. "Le risque de regel des surfaces restées humides sera donc important" selon Météo France.