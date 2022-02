Neige et avalanche : sur le terrain avec les prévisionnistes de Météo-France

Les dernières chutes de neige remontaient à près de trois semaines dans les Alpes du Nord. Alors les skieurs ont bien apprécié que des flocons tombent à nouveau ce lundi soir et la nuit suivante. Quelques centimètres seulement, mais tout de même. Ce mardi matin, un vent à décorner les bœufs balaie la crête des Plagnes, en haut de la station du Super-Collet d’Allevard. Symon Welfringer et Vincent Latu, tous deux prévisionnistes et nivologues à Météo-France, avisent le couloir qui plonge au Nord-Est vers le vallon sauvage d’Orgeval.

Dans le vallon d'Orgeval © Radio France - Lionel Cariou

« On va y aller prudemment, un par un, propose Vincent Latu, sachant qu’il peut y avoir des petites plaques friables en cours de formation ». C’est Symon Welfringer qui s’élance en premier : à 28 ans, il a aussi une formation de guide de haute-montagne et s’est vu décerner un Piolet d’Or l’automne dernier pour une ascension remarquée au Pakistan. Il se veut rassurant : « l’historique nous montre qu’il y a eu très peu de chutes de neige donc on a eu un tassement, une stabilisation importante au cours des dernières semaines ». De fait si la couche de surface est friable, la pente reste en place. Après quelques virages dans la poudreuse, les deux hommes s’arrêtent et choisissent un site de mesures. En rive droite du vallon, à l’écart des éventuels passages de skieurs, pour trouver un manteau vierge y compris dans les couches profondes.

Une histoire de cohésion

« Altitude : 1.780 mètres, note Symon dans sa fiche de relevé, température de l’air : 6,5 degrés, exposition : Nord-Est, inclinaison de la pente : 35 degrés? » - « 30 » corrige Vincent. L’endroit n’est pas choisi par hasard poursuit-il : « plutôt une pente froide, parce que les pentes Sud ou Sud-Est sont bien stabilisées depuis plusieurs semaines par le soleil et l'alternance de gel et dégel ; alors qu’ici on a une neige qui a évolué en grains plus fragiles, en vieille poudreuse, et on veut voir comment se fait la cohésion entre la neige fraiche, ventée, et cette ancienne couche potentiellement fragile ».

1 mètre 40 de neige à cet endroit © Radio France - Lionel Cariou

Lui et son collègue commencent par le « sondage par battage » qui consiste à enfoncer un tube en métal à l’aide d’un poids mobile : on évalue ainsi la résistance des différentes couches de neige. Ensuite, les prévisionnistes creusent le long de cette sonde, jusqu’au sol - il y a 1,40 mètre de neige à cet endroit. Cette coupe verticale permet de visualiser les événements passés, souligne Symon : « à partir des premières chutes de neige jusqu’à maintenant, on peut retracer tout ce qu’il s’est passé : le vent, l’évolution des températures. Via ce profil, on a un vrai historique climatologique ».

Mesure de la densité de la neige © Radio France - Lionel Cariou

On mesure ensuite la température de la neige dans les différentes strates - la température augmente au fur et à mesure que l’on se rapproche du sol (environ 0 degré). Puis Vincent sort une plaquette, y fait glisser quelques grains de neige et les observe à la loupe : « en surface on a un mélange de particules d’étoiles et de neige roulée qu’on appelle aussi grésil ou boules de mimosas ».

Analyse des grains © Radio France - Lionel Cariou

Puis on mesure la densité des couches de neige, et enfin on évalue leur stabilité. C’est le test de la pelle : elle est mise à plat au-dessus d’une coupe, et on tape dessus avec la main, puis tout l’avant-bras : la couche la plus récente - quelques centimètres - glisse. Mais en dessous, rien. « On n’est pas inquiet sur les couches profondes, bien qu’elles aient pris du froid, résume Vincent Latu : il n’y a pas de propagation de cassure, ni même d’amorce de cassure en donnant des coups sur la pelle. En revanche la couche de surface part facilement, mais sur peu d’épaisseur - 5 cm - et sur peu de largeur. »

Remontée vers la station © Radio France - Lionel Cariou

Rédaction du Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

De retour au centre Météo-France de Saint-Martin-d’Hères en début d’après-midi, Symon Welfringer, transmet ses observations à Fançois Duvert qui est en train de rédiger le Bulletin d’estimation du risque d’avalanche (BERA) pour chacun des cinq massifs isérois. Ce matin, il a déjà reçu les relevés de 15 pisteurs-secouristes formés à la nivologie.

François Duvert, prévisionniste à Météo-France © Radio France - Lionel Cariou

Il regarde aussi les prévisions météo - on annonce encore quelques centimètres de neige pour la nuit suivante. « Après on confronte ça à la théorie, et on imagine ce qu’il va se passer dans les heures qui viennent », dit-il avec un sourire. Le BERA est publié avant 17 heures sur le site et l’appli Météo France. François a classé le massif de Belledonne en « risque 2 », c’est-à-dire « limité », jusqu’à ce mercredi soir. Il aidera les randonneurs et les skieurs à préparer leur sortie du jour.