Neige et verglas au programme ce week-end en Haute-Corse

Un épisode neigeux à basse altitude est attendu cette nuit de vendredi à samedi notamment sur la Haute-Corse. Les températures, bien en-dessous des normales de saison associées à des précipitations doivent donner lieu à des chutes de neige dès 200 mètres d’altitude, jusqu’à 10 centimètres de poudreuse pourraient s’accumuler dans les plus hauts villages.

Les prévisions de Météo France

Patrick Bonicel, prévisionniste à la station météo France d'Ajaccio était l’invité de Thibault Quilichini dans notre édition de la mi-journée sur RCFM. Selon lui « Il y a effectivement un épisode de neige à basse altitude dans un flux de Nord-Est, de l’air froid qui va descendre sur l’île à commencer par le Cap et descendre vers le sud. »

Patrick Bonicel Copier

Les précipitations associées à la baisse des températures dans la nuit de vendredi à samedi vont permettre à la limite pluie-neige de s’abaisser indique le prévisionniste : « Petit à petit la limite pluie-neige s’abaisse, en toute fin de nuit et début de journée samedi on aura des limites pluies-neige entre 200 et 400 mètres sur la Haute-Corse. En centimètres, entre 200 et 500 mètres d’altitude cela pourra atteindre 1 à 3 centimètres voire 5, au-dessus cela pourra monter jusqu’à 5 à 10 centimètres localement. »

Neige dans la baie d'Ajaccio en février 2018 © Maxppp - maxppp

Les zones les plus impactées devraient être le Cap, les hauteurs de Bastia, puis la Castagniccia, le Nebbiu et la région de Corte. Rapidement les précipitations s’estomperont en fin de matinée mais le temps restera froid ce week-end. Météo France appelle à la prudence également en raison du verglas en particulier si vous vous rendez dans les stations de ski.

Prudence en montagne

Les contraintes sanitaires n’empêcheront pas la fréquentation des plateaux neigeux et autres chemins de crête ce week-end en Corse © Maxppp - maxppp

De la neige en abondance est donc annoncée en ce début de vacances scolaires malgré la fermeture des stations de ski et autres structures d’accueil cet hiver pour cause de Covid. Malgré cela, les contraintes sanitaires n’empêcheront pas la fréquentation des plateaux neigeux et autres chemins de crête. Si le ski classique n’est pas possible, les randonnées en raquettes sont en plein boum, le ski de randonnée également mais pour les plus aguerris, et les guides accompagnateurs qui arrivent à rentabiliser leur activité. Attention cependant, la montagne reste dangereuse rappelle Paul-André Acquaviva, président du Comité Corse de Montagne et d’escalade : « Le ski de randonnée est le plus dangereux, il faut être très prudent il y a déjà eu beaucoup d’accidents. La semaine prochaine on sera bien en dessous des températures habituelles, quand vous partez en montagne il faut être bien équipé. En raquettes on ne part pas avec une paire de baskets… »