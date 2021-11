Neige et verglas : la Côte-d'Or placée en vigilance jaune

Un front froid va balayer la moitié nord entre vendredi après-midi et samedi matin, donnant de la pluie et neige mêlées voire de la neige seule dans le nord-est du pays. Le ciel reste chargé voire gris quasiment sur toutes les régions, dont la Côte-d'Or. La météo devrait se dégrader dans l'après-midi et la soirée avec des pluies assez conséquentes, de la pluie et neige mêlées voire de la neige seule dans le nord-est la nuit suivante. Les paysages pourront alors être blanchis localement.

La carte de vigilance publiée ce vendredi 26 novembre par Météo France - Météo France

Les prévisions horaires pour les chutes de neige en Côte-d'Or - Météo France