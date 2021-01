D'importantes chutes de neige vont s'abattre ces prochaines heures jusqu'en plaine en Savoie et Haute-Savoie, en vigilance orange jusqu'à jeudi matin. L'A40 est d'ores et déjà coupée ce mardi soir dans l'Ain à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine.

Neige et verglas : vigilance orange en Savoie et Haute-Savoie, neige en plaine attendue, l'A40 coupée

Météo France place la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange jusqu'à jeudi matin en raison d'importantes chutes de neige attendues dans les deux départements. Jusqu'à 10 centimètres sont attendus dans certains secteurs de plaine la nuit prochaine, beaucoup plus en altitude, ce qui pourrait provoquer des difficultés de circulation dans les agglomérations, certains grands axes routiers, ainsi que le réseau secondaire. L'Autoroute A40 est d'ores et déjà coupée ce mardi dans l'Ain à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine.

Episode "intense" selon la préfecture de Haute-Savoie

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Savoie met en garde contre un épisode hivernal "intense" associant neige et verglas dans les prochaines heures, appelant les automobilistes "à la plus grande vigilance" et à rouler "équipés de pneus hiver" lorsque les déplacements ne peuvent être reportés.

D'ici le milieu de nuit prochaine, on attend 2 à 5 centimètres de neige au sol dès 400 mètres en plaine, notamment sur le Léman, le Genevois les agglomérations d'Annecy et Chambéry, la Combe de Savoie et l'avant-pays savoyard. Les précipitations atteindront 15 à 20 centimètres à 1000 mètres d'altitude, et 30 centimètres à 2000 mètres.

En Haute-Savoie, les chutes de neige toucheront particulièrement la vallée de l’Arve, avec 10 centimètres dans le secteur de Cluses, 20 centimètres à Chamonix et 230 centimètres sur la rampe d’accès au tunnel du Mont- Blanc.

L'A40 coupée, secteur à éviter dès mardi soir

Les conditions de circulation sont déjà très difficiles dès ce mardi soir dans l'Ain. L'autoroute A40 est totalement coupée à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine, dans les deux sens de circulation. Deux camions se sont mis en travers de la chaussée et les chasse-neige sont bloqués. Il est demandé aux usagers de ne pas emprunter cet itinéraire.

Pour cela, en provenance de la région lyonnaise, il faut suivre la direction Grenoble / Chambéry par l'A43 et peu avant Chambéry suivre la direction Genève pour rejoindre l'A40 vers Annemasse. En provenance de la Haute-Savoie, à proximité de Bonneville sur l'A40 entre les échangeurs 16 et 15, ou en provenance de Genève avant la jonction A40/A41N, il faut suivre la direction Lyon par Annecy et Chambéry, en empruntant l'A410 et l'A41N ou l'A41N, puis l'A43. Enfin, une mesure de stockage des poids lourds sur l’aire du péage de Viry, dans le sens Genève-Mâcon a été prise.