Neige : fin de la vigilance orange dans les Bouches-du-Rhône et le Var

La neige est tombée en Provence . Le Var et les Bouches-du-Rhône étaient placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France depuis ce dimanche 17 heures et jusqu'à ce lundi matin 3 heures. La vigilance orange est donc levée, laissant place à la jaune. Il est tombé jusqu'à 15 centimètres de neige par endroit, notamment dans le secteur de Mimet. Voici les photos prises dans la nuit et au réveil.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 15 centimètres de neige par endroit

Dans ces deux départements, la neige est tombée dimanche soir mais aussi dans la nuit de dimanche à lundi. Il est par exemple tombé entre 10 et 15 centimètres de neige dans le secteur de la Sainte-Baume. Voici les relevés de Météo France :

Les précipitations, neigeuses dès 150 m environ sur les Bouches-du-Rhône et l'est du Var, faiblissent nettement et se décalent vers l'est du Languedoc-Roussillon, dans des proportions bien moindres.

vers l'est du Languedoc-Roussillon, dans des proportions bien moindres. Sur l'est des Bouches du Rhône et l'ouest du Var, une couche de neige de 1 à 5 cm est observée dès 200 m, 5 à 10 cm dès 400 m et localement jusqu'à 10 à 15 cm dans les secteurs exposés en altitude de la Sainte-Victoire, Nord Étoile et Sainte-Baume (Mimet par exemple).

(Mimet par exemple). À l'ouest des Bouches-du-Rhône, un saupoudrage est constaté par endroit entre Pays Salonais et Alpilles essentiellement.

Vos photos et vidéos en Provence

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont très rapidement partagé leurs photos et vidéos de la neige. Beaucoup de neige constatée, surtout dans l'est des Bouches-du-Rhône : 12 centimètres à Mimet, par exemple. Mais aussi quelques flocons sur le Vieux-Port de Marseille, ou encore à Aix-en-Provence.

La station du Luberon ce lundi matin, couverte de neige © Radio France - Camille Payan

La neige ce lundi matin à Gardanne © Radio France - Philippe Richard

À lire aussi Circulation parfois difficile sur les routes du Vaucluse