Comme annoncé, la neige tombe en Lozère et dans le nord du Gard : prudence en voiture.

Neige : prudence sur les routes dans le nord du Gard et en Lozère

France Bleu Gard Lozère vous appelle à un maximum de précautions, surtout si vous devez prendre la route ce jeudi. La neige, comme annoncé, est arrivé ce jeudi. C'est surtout le nord du Gard qui semble sensible, jusqu'ici. La Lozère également est entièrement recouverte d'un manteau de neige, mais sans grande difficulté notable jusqu'ici sur les axes routiers.

Améliorations dès cet après-midi

Vous pouvez également retrouver toute une série d'informations et d'images via les webcams d'info Route Gard, le compte officiel Service des routes du Département du Gard.

Les conditions météo devraient ceci dit très vite s'améliorer, dès ce jeudi après-midi selon Météo Gard-Hérault.

En Lozère, la neige recouvre la totalité du département ce jeudi. Les services du département s'activent depuis très tôt pour dégager et sécuriser tous les axes départementaux.