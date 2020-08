Dérogation pour les néonicotinoïdes : en visite à Olivet, Barbara Pompili dit "être très en colère"

La ministre de la Transition écologique s'est rendue ce mardi 25 août à Olivet dans le Loiret. Barbara Pompili est venue défendre la loi Labbé qui interdit depuis le 1er janvier 2017 aux collectivités publiques d’utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades. La même interdiction s’applique aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. En marge de cette visite, la ministre a réagi vertement à la future réintroduction des néonicotinoïdes que s'apprête à autoriser le Gouvernement pour la culture des betteraves sucrières. Une culture extrêmement présente dans le Loiret.

Ce choix me met très en colère" (Barbara Pompili)

Après avoir salué les efforts effectués depuis quelques années maintenant sur l'absence de produits phytopharmaceutiques dans l'entretien des espaces verts au Domaine du Donjon et dans la gestion très "écolo" du camping municipal d'Olivet, Barbara Pompili n'a pas mâché ses mots sur un retour même partiel et temporaire de l’insecticide. Ce produit qui s'attaque au système nerveux des insectes est interdit depuis septembre 2018. Seulement voilà, face aux planteurs de betteraves qui alertent depuis plusieurs semaines sur la situation de la filière sucrière, envahie par les pucerons verts, vecteurs de la jaunisse virale, le ministère de l'Agriculture a indiqué vouloir modifier la loi à l'automne. "Je ne suis pas très heureuse à l'idée de rouvrir quelques exceptions et ce choix que j'ai du faire avec Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, me met très en colère" a indiqué la ministre de la Transition écologique.

Aux manettes pour une interdiction définitive

Certes cette dérogation envisagée par le Gouvernement ne sera que temporaire (campagne 2021) et ne sera valable que pour l'enrobage des semences mais pour Barbara Pompili cela révèle "un problème d'application de la Loi". La ministre de la Transition écologique indique également qu'à son arrivée au ministère, elle a "constaté que le travail pour pouvoir aboutir correctement à la fin des néonicotinoïdes sur la betterave n'avait pas été fait". Elisabeth Borne appréciera... "On prend cette responsabilité parce-qu’on est obligé de le faire" rajoute la ministre mais à l'avenir elle promet qu'avec Julien Denormandie, elle sera "aux manettes pour faire en sorte que l'interdiction des néonicotinoïdes soit intégralement appliquée dans les années qui viennent" et que "_cela va droper"_.

La France est le premier producteur de sucre européen. Le secteur concerne 46 000 emplois dont 25 000 agriculteurs et 21 sucreries dont quelques unes dans le Loiret.