Néonicotinoïdes : le long chemin avant un "retour à la normale" pour les ruchers berrichons

Le conseil d'Etat examine aujourd'hui la suspension de l'arrêté ré autorisant les néonicotinoïdes. Ils ne sont plus en usage en Berry depuis un an mais les effets de cet insectides sont longs à s'effacer.

Depuis octobe, les cultures de bettraves ont de nouveau été autorisées à utiliser des néonicotinoides pour lutter contre certains parasites. Mais ce recours est contesté devant le conseil d'Etat qui doit trancher aujourd'hui.

à lire aussi Néonicotinoïdes : l'insecticide controversé définitivement autorisé pour la betterave sucrière

Dans l'Indre, il n'y a pas de culture de bettraves. Par conséquent, les néonicotinoïdes n'ont pas le droit de cité chez nous. C'est une bonne chose pour Joël Garnier, président de Groupement de défense sanitaire des abeilles : "Le fait de supprimer les néonicotinoïdes oblige les agriculteurs à utiliser d'autres pesticides en quantité sans doute plus importante... Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas..."

Argument que tempère Jean-Michel Prompt, président du syndicat apicole Centre et Berry : "C'est vrai qu'ils utilisent d'autres produits, mais nettement moins toxiques... et ceux là ne polluent pas à long terme les sols et les nappes phréatiques".

Plusieurs années avant un "retour à la normale"

En attendant, les apiculteurs espèrent voir rapidement les effets de la suppressions des néonicotinoïdes : "Mais ces substances font peu de dégâts directs et plutôt des dégâts indirects. Les abeilles sont perdues et ne retrouvent pas la ruche ou bien rentre du pollen contaminé, ou développe plus facilement certaines maladies. On ne verra les effets que dans quelques années, le temps qu'il n'y ait plus du tout de trace des néonicotinoïdes dans le sol" précise Joël Garnier.

Cultivateur en polyculture conventionnelle et apiculteur professionnel, il a à coeur de prouver que les deux métiers sont compatibles et qu'il suffit de quelques efforts : "Il existe des insectides avec la mention "abeille", ce qui veut dire que l'on peut s'en servir quand les plants sont en fleur mais durant la nuit ou tôt le matin, en l'absence des abeilles. La grande majorité des agriculteurs le font très bien. Il reste encore quelques personnes qui soit le font mal, soit pour gagner du temps mélange des produits et c'est encore plus nocif..."

De petits gestes à faire au jardin

Mais dans l'ensemble, les apiculteurs notent une véritable prise de conscience, tant des agriculteurs que des particuliers. D'ailleurs, ils insistent : chacun à son échelle peut aider les abeilles : "en semant des fleurs au milieu des rangs de légumes par exemple... De la bourrache, des physalis, des trèfles. Ca aaide les abeilles et ca vous permettra d'augmenter les chances de polleniser vos légumes. Tout le monde y gagne" assure Jean-Michel Prompt.