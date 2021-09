Nettoyage citoyen de la plage des Catalans à Marseille : 625 kilos de déchets et 30.000 mégots

Alors que se tient à Marseille le congrès mondial de l'UICN (Union Internationale pour la conservation de la nature), les opérations de sensibilisation à l'environnement se multiplient et sont parfois très concrètes.

La plage des Catalans quadrillée © Radio France - Christophe Van Veen

Spectaculaire est le ramassage de déchets ce samedi matin autour de la plage des Catalans, la plus proche du centre urbain de Marseille. Troisième édition. Et le bilan est terrible : 625 kilos de déchets, 30 mille mégots, et trois trottinettes récupérées en mer.

Reportage avec les enfants : "Les gens qui font ça n'aiment pas la planète" Copier

La tour infernale des mégots © Radio France - Christophe Van Veen

Grâce à plus d'une centaine de bénévoles dont une majorité de minots, les Catalans retrouvent un peu de pureté originelle. Nicolas, papa venu gratter le sable avec sa progéniture, déplore "l'incivisme" des gens. "Le plus triste, c'est quand les enfants font des châteaux de sable, et se retrouvent avec plein de mégots. C'est toujours aussi dégueulasse". Pourtant le papa ne désarme pas : "On fait ça avec les enfants. Et donc je pense qu'on prépare l'avenir. Et puis, ça entraîne les autres. Certains nous ont vus et nous ont rejoints" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Eliott et son morceau géant de polystyrène

Eliott, 11 ans et demi, est un Marseillais habitué de la plage et du ramassage. Très fier de sa prise, il brandit la grosse plaque de polystyrène qu'il a repéré derrière une barrière avec ses copains. "Je ne suis pas en colère. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font ça. Alors qu'il suffit de le ramasser et de le mettre dans une poubelle. L'an dernier, on a trouvé une seringue pleine de drogue ente des rochers. J'ai été choqué. Il faut agir. Moi, j'y crois. On est de plus en plus nombreux à participer".

Eliott et sa prise © Radio France - Christophe Van Veen

Eliott et le sens des responsabilités Copier