Nettoyage d'automne ce week-end dans l'agglomération nîmoise

L'agglomération de Nîmes lance une grande opération de tri des déchets le week-end des 17 et 18 octobre. Dix déchetteries éphémères seront installées tout le week-end dans Nîmes Métropole. Organisée deux fois par an (au printemps et à l'automne), cette opération permet aux habitants de se débarrasser de leurs déchets verts et encombrants, y compris les produits électriques et électroménagers.

"C'est recyclé et c'est surtout une revalorisation énergétique. Cela permet dans certaines collectivités de chauffer les bâtiments", souligne Bernard Angelras, vice-président de Nîmes Métropole délégué à l’environnement, à la collecte et au traitement des déchets. Cent tonnes de déchets (50% de déchets verts, 40% d’encombrants, 10% d’électroménager) sont habituellement collectés lors de ces opérations.