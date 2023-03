Nettoyage d'épave dans la rade de Villefranche-sur-Mer

Nettoyage de printemps dans la rade de Villefranche-sur-Mer : l'épave d'un voilier de 18 mètres de long échoué il y a six mois est évacuée. Une opération pilotée et financée par les services de l'État car le propriétaire du voilier a disparu dans la nature. L'opération a démarré ce lundi et doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars. Le voilier s'est planté sur les rochers et n'a donc pas endommagé la posidonie.

Depuis deux ans, la mairie de Villefranche-sur-Mer en partenariat avec les services de l'État nettoient régulièrement la rade pour enlever les épaves, les objets en tous genres, les ancres ou les morceaux de bateaux. L'État a débloqué une enveloppe de 300.000 euros depuis deux ans. Une trentaine d'épaves ont déjà été remontées de la rade de Villefranche-sur-Mer. Il en reste une quinzaine, dont une structure métallique provenant d'un tournage d'un film James Bond dans les années 70.