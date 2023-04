Nettoyage des plages : à Tarnos, "le ressenti qu'il y a moins de plastique" cache "la réalité"

Peignes, cuillères en plastique, bâtons de coton-tige mais aussi seringues et même chaussure de sécurité ... Une centaine de personnes ont participé ce 8 avril à une opération de nettoyage de la plage du métro à Tarnos , dans les Landes. Organisée par l'Association du site du métro (ASM), elle a permis de remplir un bac à marée d'un mètre cube, soit l'équivalent d'une dizaine de sacs poubelle selon l'association.

Et s'il suffit de se pencher "avec notre petite pince" pour récupérer "des gobelets, des restes de goûter" raconte Audrey, venue avec ses enfants, ou "un bouchon et des morceaux de plastique jaune et blanc" ajoute Alice, 11 ans, beaucoup de participants ont l'impression d'avoir eu moins de travail que prévu. "On n'a pas beaucoup" de déchets dans le sac, constate Valérie. "Mais c'est plutôt positif", estime cette habitante de Tarnos, venue pour la première fois ramasser des déchets sur la plage à l'appel de l'ASM.

Une dizaine de sacs remplis

Une partie des déchets ramassés sur la plage du métro à Tarnos, le 8 avril 2023. © Radio France - Margot Turgy

"Pour moi, il y a quand même un mieux", abonde Gilles, bénévole au sein de l'association organisatrice de l'événement. "Il y a 10-15 ans, on retrouvait des gants Mapa tous les deux mètres ... Je n'en trouve plus", se souvient-il. "Après on voit aussi beaucoup de personnes qui ramassent les déchets pendant leurs balades, et qui jettent dans les bacs à marée ... Il y a une prise de conscience."

Une partie des déchets récoltés ce 8 avril sur la plage du métro à Tarnos. © Radio France - Céline Arnal

"Il y a un ressenti qu'il y a moins de plastique, mais il y a beaucoup de micro-déchets pas réellement visibles à l'œil nu", rappelle le président de l'ASM Vincent Delpech. "Il faudrait trier tout le sable de la plage pour être sûr". Sans oublier le plastique présent dans l'océan, qui représente aujourd'hui 85% des déchets marins à l'échelle mondiale, selon le ministère de la Transition écologique.

Le plastique, 85% des déchets marins

"Les macrodéchets sont nettoyés par la mairie, le département etc.", rappelle Christophe, en pleine opération de nettoyage. "Donc a un aspect visuel qui est propre, mais ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que la pollution plastique est dans l'océan ... Donc au niveau global, il n'y a pas de mieux", assure-t-il. "Mais il y une prise de conscience, et ça va dans le bon sens."