Neuf familles de l'aillantais vont tenter de réduire leurs déchets pendant sept mois

On peut tous réduire nos déchets, il suffit de le vouloir et de changer un peu ses habitudes. Neuf familles de l'aillantais ont décidé de relever le défi. Elles participent à l'opération Zéro Déchet. Pendant sept mois, elles font le pari de réduire de façon importante ce qu'elles mettent à la poubelle, qu'il s'agisse de déchets ménagers, emballage, produit à usage unique, ou déchets de cuisine.

Ces familles ont déjà des pratiques vertueuses en matière de tri des déchets et des restes alimentaires mais ce que la communauté de commune de l'aillantais en Bourgogne leur propose c'est d'aller encore plus loin en éliminant par exemple ce qu'on appelle les textiles sanitaires, c'est à dire des produits jetables qui servent à l'hygiène intime. " Tout ce qui est couches, serviettes hygiéniques, cotons jetables, il y a des alternatives qui sont proposées" explique Nathalie Guillois, responsable des déchets à la communauté de communes. "Dans notre collectivité nous avons 31 kilos par an et par habitant de textiles sanitaires qui sont jetés et il est possible de réduire considérablement ce volume". Pour les aider à relever ce défi, les familles suivront régulièrement des ateliers à thèmes, pour jardiner, cuisiner ou nettoyer en limitant les déchets. "Le premier thème concerne le ménage, nous allons leur apprendre à faire leurs produits ménagers maison, à nettoyer sans faire de déchets". Tout ne sera pas forcement facile à appliquer, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette opération. L'idée est de voir les leviers d'optimisation et aussi les difficultés car il y en aura surement et d'aider ces familles à les surmonter".

Tout au long de ce défi, ces familles joueront le rôle d'ambassadeurs pour démontrer que finalement réduire sensiblement ce que l'ont jette est à la porter de tout le monde. Tout au long du mois d'octobre, les déchets de ces neufs familles seront régulièrement pesés. Même chose en avril pour mesurer les progrès accomplis.