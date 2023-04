Neuf mois après l'incendie à La Teste-de-Buch, on peut à nouveau marcher sur la plage de la Salie Nord

Réouverture de la plage de la Salie Nord à La Teste-de-Buch aux piétons et à certains véhicules

Dès ce jeudi 20 avril, vous pouvez aller vous promener à nouveau sur la plage de la Salie Nord à La Teste-de-Buch, selon l'arrêté préfectoral signé par le préfet de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde Etienne Guyot, depuis le lieu dit "l'observatoire" situé entre la Lagune et la Salie Nord matérialisé par les blockhaus.

Quatre rotations par jour autorisées pour les clubs de surf

Les accès routiers à la plage de la Salie Nord rouvrent partiellement : seuls sont autorisés les véhicules de secours et d’intervention de la commune et de l’office national des forêts et ceux qui assurent les chantiers de nettoyage des parcelles incendiées. Les véhicules de l'union des surfs clubs du Bassin d'Arcachon peuvent également y aller, à raison de quatre rotations par jour.

La circulation des piétons, "dans la zone comprise entre le blockhaus des Gaillouneys jusqu’à 200 mètres au nord de l’entrée de la plage de la Lagune, reste interdite en raison des chantiers de débardage en cours, des rotations de véhicules transportant les grumes incendiées lors de l’été 2022, de la capacité réduite du parking d’accès à la plage et de la poursuite du phénomène d’érosion sur les plages dites du Petit Nice", précise la préfecture.

