Neuf mois après l'incendie du Ménil, la nature redémarre doucement

La préfecture des Vosges et les collectivités présentent ce jeudi 11 mai leur plan de prévention de prévention et de lutte contre les feux de forêts. C'est le fruit de plusieurs mois de travail avec les pompiers notamment après les incendies qui ont ravagé le département l'été dernier. Au Ménil, les flammes ont ravagé 37 hectares de forêt , faisant de cet incendie le plus destructeur de l'histoire du département.

France Bleu Sud Lorraine est retourné au Ménil, sur les lieux de l'incendie avec le maire Jean-François Viry. Une barrière et un arrêté municipal interdisent l'accès au sentier qui traverse la forêt. Des arbres risquent encore de tomber mais la nature reprend progressivement ses droits observe le maire : "ce n'est pas la partie la plus importante mais il y a une zone qui commence à se végétaliser avec un peu d'herbe et surtout des ronces". C'est un sentiment de tristesse qui domine chez l'élu qui revit ses heures noires des 13 et 14 août 2022.

Neuf mois après l'incendie du Ménil dans les Vosges, la nature reprend doucement ses droits © Radio France - Cedric Lieto

Des années pour retrouver une forêt

La commune a perdu de l'argent avec la destruction du bois, mais ce que regrette le maire Jean-François Viry, c'est surtout la perte de biodiversité : " la perte de cette couche d'humus qui favorisait la croissance et la biodiversité. Cela n'existe plus et ça mettra des années avant de retrouver une forêt comme on a connu".

Pour préserver la forêt encore existante, le maire va diffuser des conseils de prudence pour l'été à venir mais difficile d'aller beaucoup plus loin : "on a plus de 2 000 hectares dont 1 000 de forêts, on ne peut pas se permettre d'avoir un garde. Il faut sensibiliser les gens mais interdire nos forêts, je ne crois pas que ce soit la solution". Pour Jean-François Viry, le regard sur la foret a changé au Ménil, chacun a pris conscience qu'elle était fragile.