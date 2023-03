Neuf ours ont été repérés en 2022 dans la partie occidentale des Pyrénées

Le rapport annuel du Réseau Ours brun publié par l’Office français de la biodiversité, indique qu'il y a désormais 76 ours dans les Pyrénées dont 35 mâles et 39 femelles. Il y a eu en 2022, 8 portées avec au total 13 oursons. Un ours est mort et 5 autres sont considérés comme disparus car non-détectés depuis 2 ans. Au final, la population d'ours continue de croître dans les Pyrénées de plus de 11%.

Les oursons de Sourita sont maintenant des "ados"

Ce rapport permet aussi de savoir où ont été repérés les ours dans la partie occidentale des Pyrénées. A commencer par les trois oursons de Sourita, femelle slovène introduite en Béarn en 2018. Aujourd'hui ce sont des subadultes. Ils ont été filmés en mai sur la commune de Laruns. Des traces de deux d'entre eux ont été relevées, pour Larry du coté de Laruns et d'Accou,s et pour Bious, en Bigorre sur la commune de Cauterets. En revanche, aucun indice n'a pour l'instant été retrouvé sur le terrain pour le troisième Beròi.

Goiat n'a plus laissé d'indice depuis presque un an

Sourita a été repérée à plusieurs endroits en vallée d'Ossau et en août à Arrens-Marsous. Rodri, leur père a lui aussi passé l'année 2022 dans ce secteur entre la vallée d'Aspe et la vallée d'Arrens dans les Hautes Pyrénées. Claverina, l'autre ourse slovène lâchée en 2018 en Béarn est restée en Aragon et en Navarre. Le mâle Néré a été repéré plusieurs fois dans le secteur de Luz-Saint-Sauveur et Gavarnie. Cannellito, le fils de l'ourse Cannelle est lui désormais établi du côté de Saint-Lary-Soulan. Quant à l'ours à problème Goiat, il a passé la frontière avec l'Espagne et n'a plus laissé d'indice depuis le 25 avril 2022.

590 animaux domestiques tués par l'ours

Le rapport du Réseau Ours brun indique également que pour l'année 2022, 331 attaques d'ours ont été recensées, (un chiffre stable) ave 590 animaux domestiques tués ou blessés. Il n'y a eu qu'une seule attaque dans les Pyrénées-Atlantiques et 23 dans les Hautes-Pyrénées avec au total 46 brebis tuées ou blessées.