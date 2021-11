Neuf platanes abattus sur l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes

La Ville de Nîmes se voit contrainte par la DRAAF( Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ) de procéder à l'abattage de neuf platanes sur l'avenue Jean-Jaurès. Le chantier est prévu dans la nuit du 2 au 3 novembre.

La circulation sera perturbée à partir de 22h ce mardi soir et jusqu'à 6h, ce mercredi sur l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes, de la rue du Cirque romain jusqu'à la place Séverine. La Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) impose à la Ville l'abattage de neuf platanes atteints du chancre coloré. Cette maladie, très contagieuse pénètre au cœur de l'arbre sain, bloque les canaux de sève et tue l'arbre en 2 à 5 ans. L'abattage sera réalisé par deux sociétés spécialisées. Les entreprises utiliseront des machines hydrauliques pour réduire le bruit.

Des micocouliers replantés

Une intervention en milieu urbain particulièrement sensible en raison du risque de chute sur les usagers de la route et du risque de transport des spores des arbres. La circulation sera donc déviée de 22h à 6h, dans le sens descendant, par la rue du Mail, l'avenue Georges Pompidou, la rue de Verdun et la place Séverine. Un accès sera maintenu exclusivement pour les riverains. La circulation sera rétrécie sur une demi-chaussée sur la même zone toute la matinée du 3 novembre. Dès que ces travaux seront terminés, la Ville s'engage à replanter immédiatement des micocouliers. "Des arbres de taille honorable pour préserver la qualité de l’aménagement de l’avenue" précise le maire Jean-Paul Fournier.