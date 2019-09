Neuf sites classés Sévéso dans le département de l'Hérault

Hérault - France

Après l'incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol à Rouen (qui n'a pas fait de victime), France Bleu Hérault rappelle qu'il existe aussi des sites classés Sévéso dans le département de l'Hérault. On en compte 9 au total, 5 classé en seuil haut et 4 en seuil bas.

La ville de Béziers à elle seule concentre trois usines Seveso classée en "seuil haut", elles sont toutes les trois situées dans la zone industrielle du Capiscol.

L'usine Gazechim : on y trouve du chlore pour purifier l'eau ou encore du dioxyde de soufre pour la fabrication du vin. Le risque, c'est l'explosion et l'intoxication en cas de fuite de gaz.

SBM Formulation : ce sont des produits phytosanitaires. Exactement comme dans les entrepôts Minguez, juste à coté. Là aussi, l'explosion est un danger. Ainsi qu'un incendie avec dégagement de fumées toxiques.

Les deux autres sont à Frontignan : GDH, anciennement la Mobile. Aujourd'hui c'est un dépôt pétrolier de British Petroleum. On y trouve 24 réservoirs pour près d'1 million de m3. Et Scori, qui collecte et traite les déchets industriels dangereux. Dans les 2 cas c'est la présence de liquides hautement inflammables qui est la préoccupation n°1.

Reste les 4 usines "seuil bas" donc beaucoup moins dangereuses : les dépôts U Logistique de Vendargues et de Clermont l'Héraut. National Calsat à Gigean (entreprise de fret de produits dangereux) et Saipol à Sète (silos à grain).