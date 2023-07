Neuvy sur Barangeon : bientôt un " Massif Forestier Ecole " contre les feux de forêt

Elus et responsable du département, responsables de VVF et du SDIS du Cher espèrent beaucoup de ce Massif Forestier Ecole

La Sologne est le deuxième massif forestier de France et le réchauffement climatique va accroître le danger grand feu. Il faut donc améliorer la prévention. Ce sera le rôle de ce plateau qui ne sera pas destiné uniquement à former les sapeurs-pompiers.

Vingt-huit hectares de forêt, un étang pour pomper de l'eau, des chemins : un terrain de jeu grandeur nature pour présenter les bonnes pratiques en matière de prévention. Les scolaires pourront y venir mais aussi et surtout les propriétaires de parcelles forestières ou d'habitation en bordure de forêt. Ils seront sensibilisés à des questions bien concrètes : « Comment faire des pare-feu, comment entretenir sa forêt, indique Fabrice Chollet, conseiller départemental délégué à la sécurité. Et aussi, quelle gestion des essences puisque certaines brûlent moins vite que d'autres et il vaut mieux les planter en bordure de parcelle ou près des habitations. Là-dessus, on travaillera avec l'Office National des Forêts. On a vu dans le sud, que même des pare-feux de trente mètres n'étaient pas toujours suffisants. »

Ce massif forestier école pourra sensibiliser sur l'importance des chemins d'accès en forêt pour les pompiers. © Radio France - Michel Benoit

Les particuliers y découvriront la manière de bien débroussailler. Le président du syndicat départemental d'incendie et de secours espère y former une centaine de sapeurs-pompiers par an : « Ici, vous avez tout, résume Patrick Bagot. Ces hectares de bois, un point d'eau, un pôle restauration et hébergement avec la structure VVF et même un amphithéatre pour des formations avec tout l'équipement nécessaire. Cela pourrait nous éviter d'envoyer nos sapeurs-pompiers en formation à Aix en Provence, où ils sont de toute façon débordés. C'est un lieu exceptionnel. Il faut qu'on en profite. »

Un étang facilitera la formation des sapeurs-pompiers © Radio France - Michel Benoit

Le village VVF pourra héberger les stagiaires. L'ambition de ce site est nationale : « Des écoles de formation de pompiers, il y en a évidemment ailleurs, analyse Fabrice Chollet mais avec une vocation aussi large, bien au delà des soldats du feu, c'est novateur et on croit vraiment à ce projet au Centre de la France où on pourrait accueillir des stagiaires de tout l'hexagone. » Reste à peaufiner le dossier et à obtenir l'appui des ministères.