Nice : 500 personnes manifestent contre les travaux d'extension du terminal 2 de l'aéroport

"Non à l'extension de l'aéroport Nice Côte d'Azur !", pouvait-on lire sur les pancartes des 500 personnes qui ont manifesté, ce samedi 18 mars, entre la Promenade des Anglais et l'aérogare, à l'appel de plusieurs associations de défense de l'environnement azuréennes.

Toutes entendent dénoncer les travaux d'extension de l'aéroport Nice Côte d'Azur, en pleine période de changements climatiques, alors que le chantier de l’agrandissement du terminal 2 a commencé, il y a quelques jours. Pour rappel, un recours en appel est déposé au tribunal administratif de Marseille.

"On n'agrandi pas les capacités aéronautiques, on ne rajoute pas de pistes d'atterrissages. Nous agrandissons uniquement les espaces d'accueil des passagers, au moment de leur départ et de leur arrivée", se défendait Aymeric Staub, porte-parole de l'aéroport Nice Côte d'Azur, mercredi dernier sur notre antenne.