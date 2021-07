Nice : 80 enfants des quartiers des Moulins et des Liserons nettoient les berges du Var

80 enfants des quartiers des Moulins et des Liserons ont nettoyé, ce matin, les rives du Var avec l'association "Rivage nature".

Le fleuve n'est pas toujours très propre et ses berges non plus : de nombreux déchets s'y trouvent.

En cause, la zone industrielle et commerciale de la vallée du Var, à l'ouest de Nice. Le Var passe juste à côté et l'autoroute A8 n'est pas très loin également.

En octobre dernier, la tempête Alex n'a pas arrangé les choses. De nombreux déchets ont été transportés par le Var, des Vallées jusqu'à la Côte. Beaucoup ont échoué sur les berges.

