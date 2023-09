Nice : début ce jeudi du sommet "Nice Climate Summit" sponsorisé par Total Energies

Un sommet sur le climat réunissant personnalités politiques et économiques débute à Nice, ce jeudi 28 septembre. Des polémiques planent sur l'évènement. En cause, le sponsoring et la présence de Total.

Le palais de la Méditerranée à Nice © Maxppp - Maxppp Le "Nice Climate Summit". C'est le nom du sommet qui débute à Nice, ce jeudi 28 septembre, au Palais de la Méditerranée. Il s'agit table ronde climatique coorganisée par la Ville de Nice, la Métropole et le média économique La Tribune jusqu'à vendredi. ⓘ Publicité Trois grands thèmes seront abordés : "comment affronter les catastrophes naturelles ?", "les enjeux de l'agriculture de demain" et "l'eau dans notre département". Des débats sont au programme avec autour de la table des politiques : Christian Estrosi, le maire de Nice, Renaud Muselier, le président de la région PACA ou encore l'ancien ministre Michel Barnier. On retrouvera aussi des acteurs économiques : le président de Michelin, le directeur de l'aéroport de Nice et la directrice France de Total Energies, etc... Le sponsoring de Total Energies crée la polémique C'est d'ailleurs la présence de cette dernière et le sponsoring par Total Energies de l'évènement qui crée la polémique. Deux experts du GIEC et la députée européenne verte, Caroline Roose, boycottent l'évènement. D'autres activistes décident d'y aller, malgré tout, comme Flora Ghebali : « On peut rester entre écolos à se dire qu’il ne faut pas manger de viande et ne pas prendre l’avion – mais ce n’est pas comme ca qu’on fera avancer les choses ».