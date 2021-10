Nice sous l'eau si la terre continue de se réchauffer (étude)

Sur ces images de synthèse, le constat est simple, plus la terre se réchauffe, plus la méditerranée monte. En 2100, l'eau ferait plus que monter elle inonderait tout sur son passage par exemple si la terre se réchauffait de deux degrés presque tout le Vieux-Nice se retrouverait sous l'eau, le Cours Saleya deviendrait une piscine. Ces images catastrophiques sont les conclusions de plusieurs chercheurs qui ont décidé d'illustrer leur étude. Scénario plus apocalyptique, si la température de la terre augmentait de 4 degrés alors là l'eau engloutirait la coulée verte ainsi que sa végétation, un scénario possible si nos émissions de CO2 continuaient de s'amplifier. Même si nous limitions le réchauffement climatique à 1,5°C, ce qui est impossible sans une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre selon l'ONU, le niveau des mers continuerait inexorablement de monter pendant des siècles.