Suite à l'envolée des cours du prix du pétrole, et pour aider la mobilité des ménages aux revenus modestes, la Métropole de Nice propose une aide de 300 euros maximum pour installer un boitier spécifique permettant d'utiliser un biocarburant moins cher et moins polluant pour son véhicule.

La Métropole de Nice verse 300 euros pour passer au bioéthanol, carburant vert moins cher et moins polluant

La Métropole de Nice, comme d'autres collectivités, propose à son tour une aide pour installer un boitier qui permet ensuite d'utiliser un biocarburant moins cher et moins polluant. Une aide de 50% des coûts de fourniture et d'installation d'un boitier homologué, plafonnée à 300 euros. Le versement est limité aux mille premières demandes.

Si la conversion d'un véhicule essence varie de 700 à 1.600 euros, ce carburant vert reste le moins cher actuellement : 0,76 euros le litre, soit deux fois et demi de moins que l'essence et le diesel. Ce qui permet une économie potentielle de plusieurs centaines d'euros par an.

Carburant écolo et moins cher

Le bioéthanol est issu de fermentation de sucres de betteraves ou de blé. Ce carburant vert est réputé diminuer de 70% les émissions de gaz à effet de serre.

La France est le premier pays producteur de bioéthanol. Le Superéthanol-E85 représente près de 5% du marché des essences, et 500 stations le distribue en France.

Nice a mis en place une zone à faibles émissions (ZFE) qui concernera les particuliers soumis aux vignettes Crit'Air dès 2023. Les véhicules les moins polluants seront favorisés.