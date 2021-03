Nîmes : les cygnes des Jardins de la Fontaine bientôt retirés ?

Jacqueline vient tous les jours se promener aux Jardins de la Fontaine à Nîmes. Et tous les jours, elle s'arrête pour regarder les cygnes : "C'est toujours une beauté, une élégance !" rit-elle. Pourtant, les deux cygnes blancs achetés il y a quelques années par la mairie de Nîmes pourraient bien être retirés de leur plan d'eau à cause de la grippe aviaire H5N8. De quoi provoquer la tristesse de cette nîmoise, résignée : "On vit déjà sans la culture, sans les restaurants et les bars, on fera sans les cygnes que voulez-vous ! Mais ils vont nous manquer !"

Risque de contamination par un oiseau migrateur

Les services de l'Etat rappellent que la France est placée en risque élevé au regard de la grippe aviaire depuis novembre dernier. Le ministère de l'agriculture demande "des mesures de prévention concernant les volailles dans les élevages, basse-cours mais aussi dans les jardins et les parcs, comme le relatent les services du ministre à France Bleu. Plusieurs mesures sont donc obligatoires et devaient être prises dès le passage en risque élevé, notamment la claustration ou protection des volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux.

La grippe aviaire © Visactu -

Conséquence à Nîmes, le retrait des deux cygnes blancs, ainsi que celui situé sur l'étang de la Bastide.Le ministère de l'agriculture ajoute que "la Camargue, à proximité, constitue une zone à risque particulier car il s'agit d'une zone humide fréquentée par les oiseaux migrateurs. Avec un cas précédemment détecté aux Saintes Maries de la Mer sur une oie cendrée, la situation invite à la prudence."

La mairie refuse ... pour le moment

Pour l'instant, la mairie refuse de les retirer "car on ne parle que de deux oiseaux et non d'un élevage", se justifie Chantal May, l'adjointe déléguée aux parcs et jardins à la mairie de Nîmes. Mais la municipalité a prévu un plan de rechange si elle devait céder à la demande de l'Etat : "On a prévu d'aménager une mare au centre horticole, explique Chantal May. Mais on va gêner la femelle qui est en train de nidifier et l'espace sera assez petit par rapport aux Jardins de la Fontaine." La femelle cygne est en effet prête à pondre et prépare en ce moment son nid sous la surveillance du cygne mâle. Les changer d'endroit en ce moment pourrait les perturber dans ce moment crucial pour eux.

Il est à noter que seuls les cygnes sont concernés par la demande de l'Etat. Les canards, eux, étant sauvages, ne sont pas considérés comme à risque.