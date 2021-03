Nîmes Métropole rappelle les bons réflexes recyclage

La journée mondiale du recyclage est fêtée ce jeudi. Nîmes Métropole en profite pour rappeler les gestes simples mais vertueux du quotidien "qui peuvent avoir de belles conséquences sur le poids de nos poubelles et, par conséquent, sur la santé de la planète. Les enjeux : éviter l’enfouissement et l’incinération, favoriser le réemploi et le recyclage et cela, à l’échelle internationale. Qu'est-il possible de faire sur la métropole de Nîmes ?

Trier ses emballages

Pour rappel, depuis 2016, tous les emballages et papiers se trient. Nous pouvons donc mettre dans les bacs ou le sac de tri tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, pots, barquettes, films), en papier-carton, en acier, en aluminium.

Attention : les masques, mouchoirs, gants usagés ne vont pas au tri ; ils doivent être jetés avec les ordures ménagères.

Nîmes Métropole renouvelle et dispose chaque année de nouveaux « cubes » de tri pour le verre, ce qui a permis accroître la collecte de + de 4 % en un an

Composter ses biodéchets

La distribution de composteurs (depuis 2011) et de lombricomposteurs (depuis 2018) permet aux usagers désireux de gérer à la source leurs biodéchets de le faire. Aujourd’hui, 600 composteurs et 100 lombricomposteurs sont distribués chaque année.

Nîmes Métropole vous propose d’acquérir un composteur ou un lombri-composteur (Coût : 20€).

Vous pouvez contacter l’Agglo par internet ou par téléphone au 04 66 02 54 54.

Débarrasser ses encombrants

L’Agglo a mis en place un service gratuit de collecte des encombrants ménagers ou assimilés. Attention : il est limité à 2 objets par foyer et par rendez-vous

Infos pratiques :

- Nîmes : Collecte du lundi au samedi (hors jours fériés), sur rdv uniquement au numéro vert : 0800 420 420 (appel du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).

- Saint-Gilles : Collecte hebdomadaire (tous les jeudis), sur rdv uniquement auprès de la DCTDM ou e-démarche.

- Pour les autres communes : Collecte mensuelle, sur rdv uniquement à la DCTDM ou e-démarche (voir ci-dessous)

NB : Sernhac et Bouillargues : pas de dispositif de collecte d’encombrants.

En parallèle, les 15 déchetteries du territoire offrent une solution de proximité pour les déchets verts (16 000 tonnes par an), dont une grande partie est utilisée par l’agriculture locale. L’Agglomération de Nîmes est en train d’étudier les solutions pour cette généralisation du tri à la source.

Infos pratiques : Jours et horaires d’ouverture des déchetteries sur le site de l’Agglo.