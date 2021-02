Niort : une cinquantaine de personnes a ramassé les déchets sur les rives de la Sèvre Niortaise

Une cinquantaine de personnes ont participé ce samedi 20 février au nettoyage des berges de la Sèvres Niortaise à Niort. Ils ont longé la rivière entre le restaurant La Belle Étoile et la Rousille. C'est l'antenne locale de l'association Team river clean qui a proposé cette opération. Un succès pour cette première fois. Les habitants souhaitent une nature plus propre. Il y a une prise de conscience.

Répartis en plusieurs équipes, les participants de cette marche se sont équipés pour ramasser les déchets. Brouette, épuisette, gants et sac poubelle en main, ils ont longé les rives de la Sèvre Niortaise, l’œil collé au sol, à la recherche de la moindre saleté. Ils ont trouvé beaucoup de plastique, des emballages, du polystyrène... Mais aussi un canapé encore emballé et de la ferraille. Aurélien est pêcheur, mais la pêche a été différente aujourd'hui. " C'est une pêche à l'épuisette, mais pas pour le poisson, pour les déchets que la population laisse trainer par terre", sourit-il.

Une prise de conscience

En tant que pécheur, il voit bien la pollution au bord de l'eau. "On passe notre année sur les bords de rives donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchet par terre", regrette-t-il. "C'est vraiment usant", ajoute Jules Naud, à l'origine de l'opération et lui aussi pécheur. Aurélien est là avec son fils de huit ans, car il n'y a pas d'âge pour la sensibilisation.

Il y a aussi des riverains comme Thierry. "Je fais régulièrement ça. Je ramasse des poubelles, trois ou quatre par semaine", explique-t-il. Claire, une longue pince pour ramasser les déchets sans se baisser à la main, est là aussi. "La pollution, la micro-pollution de plastique, c'est quelque chose qui me parle et qui me fait peur", témoigne-t-elle. Elle voulait se lancer, mais n'osait pas. Avec cet événement, c'est maintenant chose faite. D'autres ramassages de déchets sont prévus, aussi avec des barques pour nettoyer depuis l'eau directement. Pour avoir les informations, il faut rejoindre ce groupe Facebook.