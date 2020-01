Noël au balcon : une excellente nouvelle pour les ours des vallées béarnaises et bigourdanes

Pau, France

Il faut rappeler que les ours hivernent, ils n'hibernent pas. Le sommeil est un moyen pour eux de se protéger contre le manque de nourriture. Comme en ce moment il y a encore des glands, ils profitent du redoux pour les manger. C'est ce qui explique que le fonds d'intervention éco-pastoral, ait trouvé des traces d'un ours mâle entre Noël et le Nouvel An. Un ours peut très bien passer un hiver entier sans dormir de longues périodes.

Gérard Caussimont, président du FIEP Copier

Seules les femelles qui attendent des oursons restent dans leur tanière

L'ours mâle qui a laissé ses traces pourrait être Néré ou Rodri ; Rodri qui est venu en Béarn pour se rapprocher de l'ourse Sorita. La question est maintenant de savoir si Sorita attend des petits. Si c'est le cas elle va dormir tout l'hiver, donner naissance aux oursons , les allaiter, et seulement ensuite sortir de son abri au printemps.