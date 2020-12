Noël : le succès du furoshiki, emballage cadeau écolo venu du Japon

Connaissez-vous les furoshiki? Ce sont des bouts de tissus qui servent à emballer des cadeaux. Une tradition qui vient du Japon et qui s'exporte très bien en France notamment. Les furoshiki sont très tendance cette année pour emballer les cadeaux de Noël. Car contrairement aux emballages papiers, ils ne se jettent pas mais se réutilisent.

On ne s'attendait pas à autant de succès

Unis, colorés, brillants, ils sont en vente dans quelques boutiques à Metz. L'association des parents d'élèves de l'école Sainte Thérèse en a proposé aussi à la vente avant les fêtes. Gros succès : environ 200 furoshiki ont été vendus. Anne Strauss est la secrétaire de l'association : "On ne s'attendait pas à autant de succès, on voit que le furoshiki est vraiment le cadeau chic et original pour ce Noël".

Des carrés de coton ou de lin

C'est Aline (l'Atelier d'Aline), une couturière du quartier qui a réalisé les finitions des carrés de tissu : "Je les ai surfilé ou ourlé. On peut utiliser des carrés de coton ou de lin de 50x50 cm ou plus grand. Et je vois de plus en plus d'amies m'en parler. Le succès est du à son côté écolo, puisqu'on peut le réutiliser, comme napperon, sets de tables, etc mais aussi parce c'est très joli".

Pas de poubelle qui déborde de papier après les fêtes

Les furoshiki, c'est l'emballage cadeau écolo par excellence pour Anne Strauss : "C'est vrai qu'on n'a pas le bruit du papier qui se déchire mais on n'a pas la poubelle qui déborde après les fêtes. C'est beaucoup mieux pour l'environnement".

Des tutos permettent d'apprendre facilement à les plier et nouer autour d'objets de différente forme, qu'ils soient carrés, rectangulaires. Même des bouteilles peuvent être emballées à la façon japonaise. Pour le prix comptez environ entre 3 à 5 euros l'unité.