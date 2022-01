NoGasp!, magasin anti-gaspillage alimentaire s'installe près de Niort

NoGasp!, c'est le nom du magasin anti-gaspillage alimentaire qui vient de s'installer à Chauray, près de Niort, zone de Mendès France. C'est le second après celui ouvert à Angoulême en février 2020. L'idée : revaloriser des produits écartés des circuits classiques "parce qu'ils ont tous un petit défaut, une date un peu courte, un changement de packaging. Le meilleur exemple, c'est les défauts de calibre sur les fruits et légumes : des carottes trop petites, des choux trop gros", explique Cédric Sansoulh, le créateur de NoGasp!.

Dans le magasin des fruits et légumes dits "moches" © Radio France - Noémie Guillotin

10 millions de tonnes gaspillées chaque année en France

Cet ancien de la grande distribution rappelle que 10 millions de tonnes de produits sont gaspillés chaque année en France. "Pendant pratiquement quinze ans du gaspillage j'en ai vu à tous les niveaux, aussi bien en magasin qu'en centrale d'achat que via la logistique et les entrepôts. Ce sont des choses qui m'ont toujours un peu alarmé".

"Ce n'est pas parce qu'une carotte est de travers qu'elle n'est pas bonne", lance Catherine, sac à la main. "Ça ne me dérange pas d'acheter un produit dont le paquet est un peu abîmé ou avec une date un peu courte. Pour le café par exemple on peut largement dépasser la date", raconte Annie, séduite par le concept.

Sur le sujet du gaspillage, les mentalités ont évolué, notamment depuis la crise Covid. Mais il faut continuer à faire de la pédagogie pour Cédric Sansoulh. "C'est pour ça que dans le magasin vous avez des petites histoires qui expliquent pourquoi les produits sont là. On explique les différences entre une limite de date de consommation et une préconisation de date pour expliquer pourquoi est ce qu'un produit peut être consommé même si sa date est dépassée. Je pense à tous les produits secs comme le riz, les pâtes, les gâteaux".

Des affichettes servent à faire de la pédagogie sur les produits comme ici les épices. © Radio France - Noémie Guillotin

Moins 20% à 40% sur les prix

Les clients y gagnent aussi côté porte-monnaie. "On achète ces produits-là entre 25% et 30% de remise par rapport au prix de base et on les commercialise à peu près avec le même écart de prix. On propose aux consommateurs un geste à la fois environnemental, mais aussi économique, puisqu'il a accès à entre 20% et 40% de remise", détaille Cédric Sansoulh.

L'objectif est de valoriser ainsi 20 à 25 tonnes de produits par mois comme c'est le cas dans le magasin de Charente. "Un projet comme le nôtre, c'est une goutte d'eau dans un océan de gaspillage. Mais c'est formidable de pouvoir se dire qu'au moins, on contribue à ces sauvetages-là", estime le fondateur de l'enseigne.

NoGasp!, rue du Puits-de-la-ville à Chauray (à côté du Burger King). Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.