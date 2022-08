Noirmoutier : quelle est cette bouée jaune qui flotte à 15km au large de l'île ?

Depuis quelques jours, une grosse bouée jaune et sphérique flotte au milieu de l'océan, à 15km de la côte Ouest de l'île de Noirmoutier, à proximité de la cardinale ouest « Les Bœufs ». Il s'agit d'un houlographe, un instrument de mesure qui permet d’enregistrer en temps réel le mouvement à la surface de la mer généré par l’action du vent, ce qu'on appelle la houle.

Anticiper les inondations

Les données récoltées permettent entre autres de prévenir les inondations. Des données précieuses, surtout à Noirmoutier où 4.500 bâtiments sont inscrits en zone inondable, d'après le Plan de prévention des risques littoraux (PPRL). Beryl Costales, chargée de mission pour la prévention des inondations de la Communauté de commune de Noirmoutier, explique : "Connaître les pics de houle atteints lors d'une tempête permet d'évaluer les tempêtes suivantes à leur juste valeur", et donc d'anticiper les mesures à prendre.

Utile pour les travaux

Les analyses des houles sont aussi importantes pour sécuriser les côtes. Cela sert notamment à mener des travaux adaptés sur les ports. C'est ce qui est nécessaire pour dimensionner les ouvrages de protection, c'est-à-dire les digues. "Tous ces projets construits reposent sur l'évaluation des tempêtes connues historiquement", raconte Beryl Costales. C'est d'ailleurs la tempête Xynthia, en 2010, qui sert de référence nationale. La hauteur d'eau atteinte sur Noirmoutier, 4m20, est devenue le système de référence utilisé au niveau national.

Toutes les informations collectées par le houlographe permettent de valider les modèles météo marins utilisés. Les données sont enregistrées en temps réel et sont diffusées auprès de la communauté scientifique, mais aussi des professionnels de la mer et du grand public. Cela peut par exemple servir aux surfeurs et aux autres sports nautiques.

Les analyses seront surtout pertinentes cet automne, où les tempêtes sont plus fréquentes.