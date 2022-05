Nombre de loups dans la Drôme : "L'État veut camoufler la vérité" selon la fédération des chasseurs

Cela fait des années que l'estimation du nombre de loups en France est contestée. Ils seraient 620 selon les derniers chiffres de l'office français de la biodiversité. Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie lui-même disait à notre micro en novembre dernier qu'il fallait faire évoluer le comptage. La fédération des chasseurs de la Drôme voulait donc mener une opération inédite et de grande envergure en août prochain. Mais le dossier n'a pas obtenu de réponse de l'État. Michel Sanjuan, le vice-président de la fédération, en charge du dossier loup, est très en colère de ce silence. Il s'en expliquait ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

En quoi consiste cette méthode de "hurlements provoqués" ?

Michel Sanjuan : Alors, on a proposé de faire une séance de hurlements provoqués à l'échelle du département de la Drôme. Aujourd'hui, 80% du département de la Drôme est concerné par une présence permanente ponctuelle des loups. On voit bien l'explosion des attaques. On a donc proposé de couvrir 293 communes sur les 360 du département, environ 500 points de hurlements et 2.000 personnes mobilisées. On a envisagé de mobiliser les maires, tous les acteurs locaux et donc des personnes assermentés pour valider cette étude. Les hurlements provoqués, c'est un protocole mis en place par l'OFB, l'office français de la biodiversité, ça consiste à faire des hurlements dans un cône routier, tout bêtement. Le loup, qui est un animal très territorial, répond systématiquement. On déclenche l'opération entre le 15 et le 30 août car les jeunes louveteaux sont sortis des tanières et ils sont suffisamment puissants pour pouvoir répondre aussi. Ça nous permet de discerner le nombre de meutes et le nombre de naissances.

Pourquoi vouloir l'étendre sur l'ensemble du département ?

Michel Sanjuan : L'année passée, on avait déjà fait une opération sur 50.000 hectares où on avait des divergences d'opinion avec l'OFB qui disait qu'il n'y avait qu'une meute sur cette zone du Vercors Ouest. Nous, on disait qu'il y en avait plus. Très honnêtement, on pensait qu'il y en avait deux ou trois. On a fait du hurlement provoqué et on a mis en évidence quatre zones de reproduction et quatre meutes différentes. On est partis de la Baume d'Hostun dans les Monts du Matin puis la Raye et jusqu'à Plan de Baix au sud du Vercors.

"La seule méthode qui permet d'estimer les naissances et les meutes"

Actuellement, cette méthode est la seule qui permet de faire un dénombrement des naissances et des estimations des meutes. Nous, on a des pièges photo qu'on a mis en place depuis des années, ça nous permet de mettre en évidence la présence du loup, mais comme aucun appareil ne peut faire de la reconnaissance faciale, on ne peut pas dire combien il y a de loups. Alors qu'en faisant des hurlements provoqués, on met en évidence le nombre de naissances, ce qui nous donne un nombre de meutes. On sait qu'une meute, c'est entre trois et cinq loups au minimum, donc on multiplie. C'est assez facile.

Pourquoi avez-vous fait cette proposition ?

Michel Sanjuan : Le préfet Célet [préfet référent du plan national loup] a demandé -et je vais reprendre ses mots pour ne pas les déformer- de recueillir, de revoir les méthodes d'estimation et d'évolution des effectifs de loup dans le département. Donc nous, on a rebondi là-dessus, on leur a dit "faisons une étude de hurlements provoqués sur l'ensemble du département et là on pourra vous donner des vrais chiffres du nombre de meutes, du nombre de naissances et du nombre d'individus qu'on aura entendus". On a proposé ça à la préfète de la Drôme le 15 décembre 2021, verbalement, et puis par écrit. Et depuis, on attend une réponse qui n'est jamais venue. A la dernière réunion en préfecture le 16 mars, nous avons donné le 15 avril comme date limite de réponse parce que c'est mettre 2.000 personnes sur le terrain et c'est conséquent à organiser. Et on n'a toujours pas reçu de réponse de sa part.

à lire aussi Divajeu : ils apprennent à détecter la présence du loup dans la Drôme

Comment expliquez-vous ce silence de l'État ?

Michel Sanjuan : Juste, je tiens à souligner qu'on a de très bonnes relations avec des services de l'État. Simplement j'ai posé la question en commission à Madame la Préfète, je lui ai dit : est-ce que vous avez la main sur cette opération ? Elle m'a répondu clairement que non. C'était l'Office français de la biodiversité au niveau national et les services du ministère de la Transition écologique qui maîtrisent ce dossier. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense tout simplement : c'est que les services de l'État ne veulent pas divulguer la vérité. La vérité, ils la connaissent. Ils savent le nombre de loups, ils savent où est ce qu'on en est aujourd'hui. On voit bien les attaques sur le territoire et donc ils ne veulent pas que l'information leur échappe. Aujourd'hui, ils délivrent l'information, les 620 loups qui servent de base au prélèvement et ils veulent pas revenir dessus. Et ça, je l'assume. Tout simplement médiatiquement, vis à vis des éleveurs, vis à vis des professionnels, vis à vis de l'ensemble des utilisateurs de la nature qui sont gênés aujourd'hui par le loup, on ne veut pas divulguer la vérité, on camoufle la vérité pour prélever le moins possible de loups et pour être toujours les bons élèves de l'Europe.

Combien de loups estimez-vous qu'il y a dans la Drôme ?

Michel Sanjuan : Aujourd'hui, l'OFB nous donne neuf meutes référencées dans la Drôme, plus quatre ou cinq meutes sur les limites avec les départements voisins. Ce qui fait quatorze ou quinze meutes. Nous, on dit qu'il y en a au moins le double, si ce n'est plus.