"Non à la gare du Triangle de Gonesse" : nouvelle manifestation des opposants à l'urbanisation du site

Nouvelle manifestation au Triangle de Gonesse dans le Val d'Oise . Ce dimanche, 25 opposants au projet d'urbanisation du site de 750 hectares se sont rendus sur place pour dire "non à la gare".

Une gare au milieu des champs

Après l'abandon du projet de centre commercial Europa City en 2019, Jean Castex a annoncé le maintien du métro ligne 17 nord, le 7 mai dernier. Un budget de 3 milliards d'euros pour relier Saint-Denis Pleyel au Mesnil Amelot. Au Triangle du Gonesse, le chantier de la gare a commencé sur plusieurs dizaines d'hectares. "La terre est complètement remuée" commente Bernard Loup, le président du collectif pour Triangle de Gonesse (CPTG). "Ça reste un projet de gare dans les champs parce qu'à côté il n'y aucun projet d'urbanisation."

Projet d'urbanisation impossible

En plus de la gare, le gouvernement a évoqué la mise en place d'une extension du marché de Rungis, la construction d'un bâtiment administratif et d'une cité scolaire internationale avec un internat consacrée au métiers de l'hôtellerie sur 110 hectares. Pour les opposants, ce projet de cité scolaire n'est pas viable. "L'installation d'un internat est impossible. Car il s'agit de zones où on ne peut pas habiter en raison des pollutions sonores sachant qu'on se trouve sous le couloir aérien qui mène à l'aéroport Charles de Gaulle" explique Justine, une manifestante.

Ils attendent maintenant la décision de justice concernant le permis de construire de la future gare qu'ils contestent. L'audience devait avoir lieu le 3 juin, mais elle a été reportée. Autre décision attendue le 22 juin sur la modification PLU (plan local d'urbanisme) qui vise à dissocier la construction de la gare du reste de l'aménagement d'ensemble de la Zac (zone à construire). Les opposants ont également déposé un recours.