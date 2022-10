"Non à la pollution et à l'accaparement de l'eau !", 400 manifestants anti-bassines dans la Vienne

''Ils n'ont pas le droit de prendre notre eau", s'exclame Lucie, du haut de ses 11 ans. C'est loin d'être sa première manifestation anti-bassine, avec ses parents. Ils sont 400 à s'être réunis devant la préfecture de la Vienne, samedi 22 octobre. Un rassemblement pacifique voulu par plusieurs associations de défense de l'environnement (ASPECT, la Ligue de Protection des Oiseaux, Vienne Nature ...) mais aussi des élus de gauche, et des collectifs (Extinction Rébellion et Bassines non merci).

Mauvaise gestion de l'eau, déséquilibre de la filière agricole

Ce qu'ils dénoncent, c'est surtout une mauvaise gestion de l'eau. "Ces méga-bassines vont créer le déséquilibre de toute une filière__. Ce stockage de l'eau ne va profiter qu'à 62 sur 2300 agriculteurs dans la Vienne", constate Ambroise Puaud de "Bassines non merci 86", ce qui amplifie l'agriculture intensive.

Un slogan contre le préfet de la Vienne qui soutient le projet des bassines du Clain © Radio France - Sarah D'hers

Le préfet a soumis aux élus le second protocole d'accord sur la trentaine de bassines du Clain, Grand-Poitiers s'y est opposé, comme Vienne Nature. S'il est voté, les réserves de substitution pourront voir le jour. "Chaque citoyen qui paie sa facture d'eau les finance", dénonce Fabienne, militante de gauche, "puisque 70% du coût des bassines est financé par cette agence de l'eau".

Geste symbolique, les manifestants ont envoyé leur facture d'eau au pied de la Préfecture © Radio France - Sarah D'hers

Une solution citoyenne et "plus juste"

Les associations présentes et les partis de gauche proposent de rédiger un projet territorial de gestion de l'eau, auquel chaque citoyen peut participer. Cette seconde version du protocole sur les réserves de substitution sur le bassin du Clain est selon eux dangereux car, entre autres, la capacité des nappes phréatiques est insuffisante au regard des besoins et soutient un modèle agro industriel. Ils demandent plus d'équilibre, et de partage de la ressource, et pour cela, appellent les habitants de la Vienne à participer au projet. Une journée d'information sera organisée le 11 décembre prochain.

Avant cela, le week-end prochain c'est à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres que le anti-bassines se mobiliseront.