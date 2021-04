"Non au massacre du plateau de Beauregard" à La Clusaz ; une pétition recueille plus de 45 000 signatures

La pétition circule dans le massif des Aravis, en Haute-Savoie, et a déjà recueilli en deux semaines plus de 45 000 signatures. Son objet : NON à la construction d'une nouvelle retenue collinaire à la Clusaz, sur le plateau de Beauregard, à 1 500 m d'altitude. Il en existe déjà quatre.

La municipalité a approuvé le projet lors du dernier conseil municipal, le 25 février. Il vise à mettre en place cette importante réserve d'eau de 148 000 m3, pour alimenter la station village en eau potable et à la production de neige de culture. Autre objectif affiché : sécuriser l'enneigement du domaine skiable à presque 50%, au lieu de 28% actuellement.

Des habitants de La Clusaz, des organisations écologistes, des montagnards lambda dénoncent l'absence d'information, de concertation et s'insurgent contre la future dégradation du plateau de Beauregard où 8 hectares - l'équivalent de 11 terrains de foot, rappellent-ils - d'un espace protégé Natura 2000 vont être détruits dans un espace de moyenne montagne. Espace dans lequel dans 10 ans, disent-ils, il n'y aura plus de neige. Les opposants soulignent que des solutions alternatives existes, notamment le raccordement des quatre existantes au réseau, ou leur agrandissement.

Le maire de La Clusaz, Didier Thévenet, sollicité par France Bleu Pays de Savoie, n'a pas souhaité s'exprimer. Une première réunion publique en visio-conférence sera organisée le 29 avril prochain.