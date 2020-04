L'appel de Grand Chambéry : "Non aux lingettes dans les toilettes !"

Il faut arrêter de jeter les lingettes désinfectantes dans vos toilettes ! L’agglomération de Chambéry lance cet appel, mais il s'agit d'un problème qui concerne beaucoup de secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes (et sur l’ensemble de la France). En raison du coronavirus et de notre nouvelle manie de tout désinfecter, vous êtes encore plus nombreux à utiliser des lingettes. Il ne faut pas les jeter dans les toilettes car elles forment des amas de fibres et bouchent les canalisations. Dans les canalisations des réseaux collectifs, cela peut entraîner des refoulements dans la rue. Dans les canalisations de votre maison, vos toilettes peuvent carrément déborder.

Même si elles sont "biodégradables" !

« Et même s’il est écrit lingettes biodégradables sur le paquet, il ne faut pas non plus les jeter dans les toilettes, car en fait elles n’ont pas le temps de se bio-dégrader » explique Pascale Lucas, la directrice du service "eaux et assainissement" de l’agglomération de Chambéry.

"Il faut jeter les lingettes dans la poubelle des ordures ménagères" - Pascale Lucas

L’agglomération de Chambéry lance cette alerte car avec la pluie annoncée dans les prochains jours, ces lingettes pourraient créer des débordements. « Et en plus ça nous oblige à envoyer du personnel pour déboucher les canalisations ou les équipements des stations d’épuration », déplore Pascale Lucas, « et même s’ils sont équipés pour ça, ce sont des agents que l’on expose dans cette situation à risques liés au coronavirus ». Donc un geste simple : les lingettes à la poubelle !