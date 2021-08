Non il n'y a pas d'été pourri au Pays Basque selon Météo France, on manque même de pluie

Vous venez d'ouvrir vos volets et vous râlez contre la grisaille? Vous avez relevé un 11°C sur le thermomètre ce matin, en plein mois d'août? Rassurez-vous, tout est normal, ça n'est qu'un été dans la moyenne du Pays Basque. C'est ce qu'explique Météo France qui relève que : "on n'est pas en-dessous des températures moyennes saisonnières au Pays Basque, on a un petit excédent de deux dixièmes de degrés par rapport à la normale". Les moyennes d'été sont celles des mois de juin à août entre 1990 et 2010.

Francis Morisset, prévisionniste à Météo France indique que tout est normal aussi pour les précipitations : "on a l'impression qu'il a beaucoup plu, c'est vrai qu'on a un temps un peu breton au Pays Basque, mais en fait on est un petit peu secs, et on on n'a que 95% des précipitations normales". Ce qui provoque cette impression de mauvais c'est le manque d'ensoleillement : "au 15 août, on n'avait eu que 87% de l'ensoleillement normal pour un été, et on n'était pas habitués, puisque les six été précédents de 2015 à 2020 ont été plus chauds, plus secs que la normale, c'est ce qui nous donne cette impression de temps pourri".

Francis Morisset, prévisionniste à Météo France © Radio France - Bixente Vrignon

Nouvelle entrée maritime

Un temps parfois très localisé, puisque le week-end du 15 août, la météo de Biarritz-Parme avait prévu deux jours de chaleur. La chaleur était bien là dans les Landes et en Béarn, mais pas au Pays Basque où une entrée maritime a rafraichit l'ambiance. Pour cette fin de semaine, les prévisionnistes s'avancent sur deux jours de beau temps, mais pas de panique: une nouvelle entrée maritime est prévue pour dimanche.