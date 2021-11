"Non la planète n'est pas condamnée, nous pouvons encore la sauver" : Bertrand Piccard

Bertrand Piccard dévoile son nouveau livre sur France Bleu Azur. Il était l'invité du 8h20. Il refuse d'être pessimiste ou optimiste, il dit être réaliste.

"L'écologie ne doit pas être punitive"

"Il faut présenter l'économie comme quelque chose d'enthousiasmant. C'est rentable l'écologie, économiquement on peut créer de l'emploi en remplaçant ce qui pollue par quelque chose qui est bon pour le climat. Des solutions techniques existent. Nous avons trouvé 1 300 propositions, comme réabsorber la chaleur perdue dans les usines, mettre des pompes à chaleur dans des immeubles dans les centres villes au lieu de maisons isolées."

"La Cop 26 : les gouvernements sont désavouées une fois que des engagements sont pris"

"Le problème est que les gouvernement doivent rendre des comptes en rentrant des COP et s'ils viennent avec des grands engagements sur le climat ils sont désavoués. Il faut emmener la population à comprendre que c'est bien pour elle, qu'améliorer le climat est capital."

Dans 30 ans, nous aurons des millions de réfugiés climatiques, des vagues de chaleur, quant on a 2 degrés de plus dans son corps, on court aux urgences en pensant au covid, alors que si c'est à cause du climat on se dit ce n'est pas grave. C'est gravissime.

Ce que nous pouvons faire au quotidien

"Nous à notre niveau, nous devons consommer beaucoup plus local, notre logement par exemple on doit le chauffer à 20 degré au lieu de 25."