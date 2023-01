Non, les chevreuils du cimetière américain de Saint-Avold ne vont pas être abattus par des chasseurs

"Bienvenue en absurdie". C'est le message posté par l'association One Voice sur Twitter, mardi 24 janvier. L'organisation de défense de la cause animale y dénonce la publication de deux arrêtés par la préfecture de la Moselle, le 17 janvier dernier. L'un pour autoriser le "prélèvement**"** de vingt chevreuils dans le cimetière américain de Saint-Avold, sur demande du responsable du site, car les animaux abîment les plantations. L'autre pour donner le feu vert à la réintroduction de ces vingt mêmes chevreuils dans la forêt voisine.

Sauf que de son côté, l'association One Voice affirme que les animaux du cimetière vont être abattus par les chasseurs. La préfecture de la Moselle dément fermement cette hypothèse, indiquant qu'ils seront capturés dans des filets puis relâchés quelques jours plus tard de l'autre côté de la route. Une opération similaire s'était tenue le 25 et le 26 mars 2022. Elle durera cette fois jusqu'au 31 janvier.

Confusion autour du terme "prélèvement"

Le quiproquo vient du terme "prélèvement", qui figure dans l'arrêté préfectoral. Un mot souvent utilisé par les chasseurs pour ne pas avoir à dire "abattre un animal". Mais au cours de cette opération, la fédération des chasseurs de Moselle a seulement été consultée sur le lieu de réintroduction des chevreuils. Contactée, l'association One Voice affirme toujours attendre la confirmation officielle qu'aucun chevreuil ne sera abattu.

