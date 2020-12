"Non seulement elle vole sous l'eau mais aussi au-dessus de l'eau. C'est un animal mythique"

Au lendemain du sauvetage d'une raie Mobula, les experts en milieu sous-marin ont sillonné dès l'aube le secteur où elle avait été découverte à Marseillan Plage, là où elle aurait pu s'échouer à nouveau ce vendredi 24 décembre. Aucune trace de l'animal. "Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, sourit Renaud Dupuy de la Grandrive, directeur de l'Aire marine protégée du Cap d'Agde. A la faveur du vent du Nord, elle a dû pouvoir regagner le large".

Scène rarissime

Les photos de cette raie, autrement appelée Diable de mer, ou Manta de Méditerranée, ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Où l'on voit l'animal de 3.30 mètres d'envergure, tracté par trois sapeurs pompiers pour être remis à l'eau. La bête pèse entre 150 et 200 kilos. Une scène rarissime. La Mobula est une espèce protégée, classée en danger sur la liste de l'union internationale pour la conservation de la nature et qu'on ne voit quasiment jamais près de nos côtes. Seuls quelques spécimens ont été observés très au large de Sète et Palavas.

La raie Modula dont l'envergure ici est de 3.30 mètres peut atteindre les 5 mètres et 500 kilos - Aire marine protégée de la côte agathoise

Une maladie ou un choc

On ne sait pas expliquer pourquoi l'animal s'est ainsi échoué. L'équipe de l'Aire marine qui a pu l'ausculter sommairement n'a pas réussi à trouver la cause. "Peut-être une maladie, ou un choc avec un navire" hasarde Renaud Dupuy de la Grandrive.

Elle fait partie des beautés de ce monde

Reste cette rencontre avec un animal hors norme. Une raie spécifiquement méditerranéenne. Spectaculaire mais inoffensive, contrairement à d'autres espèces qui peuvent être venimeuses. "Et ce que l'on sait peu c'est que ces raies là peuvent être encore plus grosses que celle que l'on a vu, jusqu'à 500 kilos et 5 mètres d'envergure, poursuit Renaud Dupuy de la Grandrive. C'est une cousine de la raie manta avec ces vols majestueux, ce sont des vols sous-marins. Elle vole sous l'eau et elle vole au-dessus de l'eau. C'est un animal mythique. Ça fait partie des beautés de la nature, des beautés du monde et en ce moment on en a bien besoin." La raie Mobula ondule en effet sous l'eau et dans l'air. Des vols dont la raison est assez mystérieuse. Ce pourrait être pour se débarrasser de parasites ou une parade nuptiale.

