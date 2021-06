Nord-Mayenne : une manifestation contre des projets éoliens ce samedi

La fronde contre des projets éoliens dans le Nord-Mayenne, sur la communauté de communes du Mont des Avaloirs. À 10h, des élus et l'entreprise privée Neonen, présentent au Ham le projet d'installation de trois éoliennes dans cette commune, mais aussi à Villaines-la-Juhel et Crennes-sur-Fraubée. Plusieurs associations promettent de manifester devant la salle des fêtes du Ham. Et notamment des habitants de Courcité, concernés eux aussi par l'installation de trois éoliennes de 200 mètres de haut chacune.

Fin juin 2020, quelques jours après la réélection du maire Yves Dauverchain, un mât de mesure a été installé dans un champ, non loin de la commune. "Le sujet n'avait jamais été évoqué pendant la campagne électorale" regrette Cédric Lechat, le président de l'association pour la défense de l’environnement et du bien vivre à Courcité. "On est mis devant le fait accompli, avec le sentiment que ce projet a été camouflé. Tout s'est fait dans notre dos, savamment caché" poursuit cet habitant.

Permis de construire signé

Officiellement le projet d'installation de trois nouvelles éoliennes par l'entreprise Voltalia n'en est qu'à son étude d'impact mais tout est déjà joué pour ses opposants. "Cette semaine nous avons reçu un courrier de Voltalia dans lequel il est clairement écrit que la demande d'autorisation sera déposée" explique le président de l'ADEBAC. D'ailleurs le maire Yves Dauverchain a signé le permis de construire. Son objectif : "être autonome en énergie" dit-il dans quelques années. _"_C'est quand même mieux que d'avoir une cheminée qui crache de la fumée blanche non ? Quand on rentre chez soi, on ouvre la porte avec la main droite et avec la main gauche on appuie sur le bouton électrique. Donc on est tous pareil, on a besoin d'énergie" déclare l'élu.

Ce samedi matin, la réunion portera surtout sur les projets du Ham, Villaines-la-Juhel et Crennes-sur-Fraubée. L'inquiétude est grande chez de nombreux exploitants agricoles. Ils craignent que les éoliennes n'amènent leurs lots de nuisance sonore, avec des conséquences sur le comportement des animaux par exemple. "Nous allons mettre en place des études spécifiques sur ces points-là, avec des résultats scientifiques qui nous permettront de bien étudier la nature des sols également" explique Stéphane Auneau, chef de projet pour l'entreprise Neoen.